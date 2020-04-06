الأعداد الفعلية أكبر.. حصيلة مصابي "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 18.803

عدد الوفيات قفز إلى 1867

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم (الاثنين)، زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بنسبة 5.3 في المئة أو 952 حالة إلى 18803 حالات وأن 101 آخرين توفوا بالمرض.

وبين معهد الصحة العامة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1867 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

ويواصل المعهد التنبيه إلى أن الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، وأن الأعداد الفعلية أكبر.