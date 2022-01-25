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كوريا الشمالية تختبر صاروخين مجنحين في اتجاه بحر اليابان

جارتها الجنوبية أشارت إلى أن الإطلاق لا ينتهك قرارات مجلس الأمن

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، صاروخين مجنحين لم يعرف نوعهما في اتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصادر عسكرية، أن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية سجلت إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين، يفترض أنهما صاروخا كروز مجنحان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت الوكالة أن اختبارات صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي؛ لذلك لا يقوم الجيش الكوري الجنوبي، بإخطار الجمهور بمثل عمليات الإطلاق هذه.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية أشارت الخميس الماضي، إلى أن كوريا الشمالية ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وستبحث استئناف كل الأنشطة المعلقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كوريا الشمالية تختبر صاروخين مجنحين في اتجاه بحر اليابان
سبق

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، صاروخين مجنحين لم يعرف نوعهما في اتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصادر عسكرية، أن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية سجلت إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين، يفترض أنهما صاروخا كروز مجنحان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت الوكالة أن اختبارات صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي؛ لذلك لا يقوم الجيش الكوري الجنوبي، بإخطار الجمهور بمثل عمليات الإطلاق هذه.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية أشارت الخميس الماضي، إلى أن كوريا الشمالية ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وستبحث استئناف كل الأنشطة المعلقة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:26 PM

كوريا الشمالية تختبر صاروخين مجنحين في اتجاه بحر اليابان

جارتها الجنوبية أشارت إلى أن الإطلاق لا ينتهك قرارات مجلس الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، صاروخين مجنحين لم يعرف نوعهما في اتجاه بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصادر عسكرية، أن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية سجلت إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين، يفترض أنهما صاروخا كروز مجنحان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت الوكالة أن اختبارات صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي؛ لذلك لا يقوم الجيش الكوري الجنوبي، بإخطار الجمهور بمثل عمليات الإطلاق هذه.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية أشارت الخميس الماضي، إلى أن كوريا الشمالية ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وستبحث استئناف كل الأنشطة المعلقة.

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