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مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق السودان: خطوة إيجابية نحو السلام

الزياني: ستفتح الطريق أمام الأشقاء لتجاوز الظروف الحالية لمرحلة جديدة

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالاتفاق الذي تم التوصل له يوم أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب الأمين العام عن تطلُّعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السوداني الشقيق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.

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مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق السودان: خطوة إيجابية نحو السلام
سبق

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالاتفاق الذي تم التوصل له يوم أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب الأمين العام عن تطلُّعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السوداني الشقيق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:00 PM

مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق السودان: خطوة إيجابية نحو السلام

الزياني: ستفتح الطريق أمام الأشقاء لتجاوز الظروف الحالية لمرحلة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالاتفاق الذي تم التوصل له يوم أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب الأمين العام عن تطلُّعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السوداني الشقيق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.

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