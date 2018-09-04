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"الجوازات" تُطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل العسكريات

للمعيّنات حديثاً في القطاع وعددهن 290 ينفذ في 9 مناطق بالمملكة

أطلقت المديرية العامة للجوازات، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع وعددهن 290 معيّنة.

وينفذ البرنامج الذي بدأ الأحد الماضي، في تسع مناطق؛ هي: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وعسير، وتستمر أعمال هذه المرحلة لمدة أسبوعين تحت إشراف مركز تدريب الجوازات.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ أن هذا البرنامج يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة ويتم من خلاله تعريف المتدربات بأعمال وإجراءات القطاع وطرق فحص المستندات والوثائق، إضافة إلى التعرف على الثقافة العسكرية والأمنية ومهارات التعامل مع الجمهور والسلوك الوظيفي.

وأشار اللواء اليحيى؛ إلى أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من تأهيل العسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع، ويتطلب من المتدربة اجتياز كل مرحلة للانتقال للمرحلة التالية.

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"الجوازات" تُطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل العسكريات
سبق

أطلقت المديرية العامة للجوازات، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع وعددهن 290 معيّنة.

وينفذ البرنامج الذي بدأ الأحد الماضي، في تسع مناطق؛ هي: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وعسير، وتستمر أعمال هذه المرحلة لمدة أسبوعين تحت إشراف مركز تدريب الجوازات.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ أن هذا البرنامج يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة ويتم من خلاله تعريف المتدربات بأعمال وإجراءات القطاع وطرق فحص المستندات والوثائق، إضافة إلى التعرف على الثقافة العسكرية والأمنية ومهارات التعامل مع الجمهور والسلوك الوظيفي.

وأشار اللواء اليحيى؛ إلى أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من تأهيل العسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع، ويتطلب من المتدربة اجتياز كل مرحلة للانتقال للمرحلة التالية.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:46 AM

"الجوازات" تُطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل العسكريات

للمعيّنات حديثاً في القطاع وعددهن 290 ينفذ في 9 مناطق بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المديرية العامة للجوازات، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع وعددهن 290 معيّنة.

وينفذ البرنامج الذي بدأ الأحد الماضي، في تسع مناطق؛ هي: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وعسير، وتستمر أعمال هذه المرحلة لمدة أسبوعين تحت إشراف مركز تدريب الجوازات.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ أن هذا البرنامج يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة ويتم من خلاله تعريف المتدربات بأعمال وإجراءات القطاع وطرق فحص المستندات والوثائق، إضافة إلى التعرف على الثقافة العسكرية والأمنية ومهارات التعامل مع الجمهور والسلوك الوظيفي.

وأشار اللواء اليحيى؛ إلى أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من تأهيل العسكريات المعيّنات حديثاً في القطاع، ويتطلب من المتدربة اجتياز كل مرحلة للانتقال للمرحلة التالية.

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