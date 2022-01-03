وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

بحثا سبل دعم مجالات التعاون وتعزيزها في العديد من المجالات المشتركة

‬التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الأردن.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب.

وفي بداية الجلسة، نوّه وزير الخارجية بدعم الأردن لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، فيما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن نجاح المملكة في استضافة إكسبو 2030 يُعد نجاحً لبلاده، ويعزز من ازدهار ونماء منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.