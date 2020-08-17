في ختام الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. انتصاران وتعادلان

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 4 مباريات، حيث تعادل فريق النجوم مع ضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 26 نقطة بالمركز التاسع عشر، ورفع الكوكب رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وخسر البكيرية من ضيفه الثقبة بنتيجة 2-4، ليبقى رصيد البكيرية عند 54 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثامن، فيما فاز حطين على ضيفه الأنصار بنتيجة 5 - 0، ليرفع حطين رصيده إلى 29 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة بالمركز السادس عشر.



وتعادل فريق التقدم مع مضيفه أحد بنتيجة 2-2 ليصبح رصيد التقدم 24 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، فيما أصبح رصيد أحد 54 نقطة بالمركز الخامس.

