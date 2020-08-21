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"الشؤون الإسلامية" تنهي استعدادها للمشاركة في معرض الصين للكتاب

ضمن الجناح السعودي خلال الفترة من 21 - 25 أغسطس الجاري

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية الصين، خلال الفترة من 21 - 25 أغسطس الجاري 2019م، ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض الذي يضم مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة.

وتشارك الشؤون الإسلامية بعرض عدد كبير من إصداراتها العلمية انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر ومراكز علمية، فضلاً عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها في كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص، كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرضًا لكافة إصدارات مجمع الملك فهد من المصحف الشريف وترجمة معانيه وبعدة لغات عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان؛ أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تشارك في المعرض هذا العام بركن متميز يعرض إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.

واختتم "الحمدان" بالدعاء إلى المولى – عز وجل- بأن يحفظ ولاة الأمر في بلادنا المباركة، ويزيدهم عزًّا وتوفيقًا، ويجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تنهي استعدادها للمشاركة في معرض الصين للكتاب
سبق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية الصين، خلال الفترة من 21 - 25 أغسطس الجاري 2019م، ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض الذي يضم مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة.

وتشارك الشؤون الإسلامية بعرض عدد كبير من إصداراتها العلمية انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر ومراكز علمية، فضلاً عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها في كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص، كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرضًا لكافة إصدارات مجمع الملك فهد من المصحف الشريف وترجمة معانيه وبعدة لغات عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان؛ أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تشارك في المعرض هذا العام بركن متميز يعرض إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.

واختتم "الحمدان" بالدعاء إلى المولى – عز وجل- بأن يحفظ ولاة الأمر في بلادنا المباركة، ويزيدهم عزًّا وتوفيقًا، ويجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
08:35 PM

"الشؤون الإسلامية" تنهي استعدادها للمشاركة في معرض الصين للكتاب

ضمن الجناح السعودي خلال الفترة من 21 - 25 أغسطس الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية الصين، خلال الفترة من 21 - 25 أغسطس الجاري 2019م، ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض الذي يضم مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة.

وتشارك الشؤون الإسلامية بعرض عدد كبير من إصداراتها العلمية انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر ومراكز علمية، فضلاً عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها في كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص، كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرضًا لكافة إصدارات مجمع الملك فهد من المصحف الشريف وترجمة معانيه وبعدة لغات عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان؛ أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تشارك في المعرض هذا العام بركن متميز يعرض إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.

واختتم "الحمدان" بالدعاء إلى المولى – عز وجل- بأن يحفظ ولاة الأمر في بلادنا المباركة، ويزيدهم عزًّا وتوفيقًا، ويجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

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