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رئيس "تقويم التعليم والتدريب" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2022م

"السبتي" نوّه بحجم الإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب في المملكة

رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م.

ونوه "السبتي" بمضامين الميزانية العامة للدولة وما شهدته من إيرادات قياسية وتحقيق فائض يُقدر بـ90 مليارًا رغم الأوضاع العالمية الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هذه الميزانية قد أكدت حرص القيادة الكريمة -أيدها الله- على دعم الأهداف التنموية والاقتصادية، ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك نمو الناتج المحلي ونمو القطاع الخاص بما يسهم -إن شاء الله- في دعم مسيرة التنمية، ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

ولفت "السبتي" إلى أن الدعم الكبير وحجم الإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب في المملكة، يمثل إيمان القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية القطاع وحيويته، ويؤكد أن المواطن هو محور التنمية؛ لذلك فقد تم التركيز على بناء قدراته وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب كما نوّه بمستهدفات قطاع التعليم للعام 2022.

واختتم تصريحه سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "تقويم التعليم والتدريب" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2022م
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م.

ونوه "السبتي" بمضامين الميزانية العامة للدولة وما شهدته من إيرادات قياسية وتحقيق فائض يُقدر بـ90 مليارًا رغم الأوضاع العالمية الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هذه الميزانية قد أكدت حرص القيادة الكريمة -أيدها الله- على دعم الأهداف التنموية والاقتصادية، ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك نمو الناتج المحلي ونمو القطاع الخاص بما يسهم -إن شاء الله- في دعم مسيرة التنمية، ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

ولفت "السبتي" إلى أن الدعم الكبير وحجم الإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب في المملكة، يمثل إيمان القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية القطاع وحيويته، ويؤكد أن المواطن هو محور التنمية؛ لذلك فقد تم التركيز على بناء قدراته وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب كما نوّه بمستهدفات قطاع التعليم للعام 2022.

واختتم تصريحه سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
01:56 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:14 AM

رئيس "تقويم التعليم والتدريب" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2022م

"السبتي" نوّه بحجم الإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م.

ونوه "السبتي" بمضامين الميزانية العامة للدولة وما شهدته من إيرادات قياسية وتحقيق فائض يُقدر بـ90 مليارًا رغم الأوضاع العالمية الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هذه الميزانية قد أكدت حرص القيادة الكريمة -أيدها الله- على دعم الأهداف التنموية والاقتصادية، ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك نمو الناتج المحلي ونمو القطاع الخاص بما يسهم -إن شاء الله- في دعم مسيرة التنمية، ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

ولفت "السبتي" إلى أن الدعم الكبير وحجم الإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب في المملكة، يمثل إيمان القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية القطاع وحيويته، ويؤكد أن المواطن هو محور التنمية؛ لذلك فقد تم التركيز على بناء قدراته وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب كما نوّه بمستهدفات قطاع التعليم للعام 2022.

واختتم تصريحه سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

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