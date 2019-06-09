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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد الجابري

من منسوبي القوات البرية استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد جندي أول حسن بن يحيى مفرح الجابري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية, مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
فيما عبر أفراد أسرة وذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد الجابري
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد جندي أول حسن بن يحيى مفرح الجابري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية, مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
فيما عبر أفراد أسرة وذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
02:34 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد الجابري

من منسوبي القوات البرية استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد جندي أول حسن بن يحيى مفرح الجابري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية, مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
فيما عبر أفراد أسرة وذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

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