النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس: ولاة الأمر حريصون على تحقيق مقاصد الشريعة

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للدورة العلمية بالمسجد النبوي

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة افتتاحية للدورة العلمية التي أقيمت عن بُعد بعنوان: (أحكام وآداب الزيارة والروضة الشريفة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ظل جائحة كورونا).

واستهل كلمته قائلاً: يشرفني ويسعدني أن أفتتح هذا العمل العلمي العظيم والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في إقامة هذه الدورة العلمية الافتراضية، وتأتي أهمية هذه الدورة حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة، ومنها حفظ الدين، وذلك بنشر العلم وإقامة الشعائر وإحياء الصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأيضاً مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الدولة مشكورة من إجراءات احترازية لسلامة قاصدي وزائري المسجد النبوي.

وأشار الدكتور السديس، إلى عظيم الدور الملقى على وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة التوجيهية والإرشادية، لتفعيل الدور التوجيهي والإرشادي لزائري المسجد النبوي، وما تقدمه من دروس علمية ودورات توجيهية، ونشر محتويات ورسائل إرشادية.

ومن أهداف هذه الدورة تعزيز الرسالة العلمية بالمسجد النبوي، وتوجيه الزوّار وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقيم والأخلاق، وتقدم بالشكر للمشاركين بهذه الدورة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس: ولاة الأمر حريصون على تحقيق مقاصد الشريعة
سبق

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة افتتاحية للدورة العلمية التي أقيمت عن بُعد بعنوان: (أحكام وآداب الزيارة والروضة الشريفة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ظل جائحة كورونا).

واستهل كلمته قائلاً: يشرفني ويسعدني أن أفتتح هذا العمل العلمي العظيم والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في إقامة هذه الدورة العلمية الافتراضية، وتأتي أهمية هذه الدورة حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة، ومنها حفظ الدين، وذلك بنشر العلم وإقامة الشعائر وإحياء الصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأيضاً مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الدولة مشكورة من إجراءات احترازية لسلامة قاصدي وزائري المسجد النبوي.

وأشار الدكتور السديس، إلى عظيم الدور الملقى على وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة التوجيهية والإرشادية، لتفعيل الدور التوجيهي والإرشادي لزائري المسجد النبوي، وما تقدمه من دروس علمية ودورات توجيهية، ونشر محتويات ورسائل إرشادية.

ومن أهداف هذه الدورة تعزيز الرسالة العلمية بالمسجد النبوي، وتوجيه الزوّار وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقيم والأخلاق، وتقدم بالشكر للمشاركين بهذه الدورة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
09:04 AM

السديس: ولاة الأمر حريصون على تحقيق مقاصد الشريعة

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للدورة العلمية بالمسجد النبوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
260

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة افتتاحية للدورة العلمية التي أقيمت عن بُعد بعنوان: (أحكام وآداب الزيارة والروضة الشريفة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ظل جائحة كورونا).

واستهل كلمته قائلاً: يشرفني ويسعدني أن أفتتح هذا العمل العلمي العظيم والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في إقامة هذه الدورة العلمية الافتراضية، وتأتي أهمية هذه الدورة حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة، ومنها حفظ الدين، وذلك بنشر العلم وإقامة الشعائر وإحياء الصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأيضاً مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الدولة مشكورة من إجراءات احترازية لسلامة قاصدي وزائري المسجد النبوي.

وأشار الدكتور السديس، إلى عظيم الدور الملقى على وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة التوجيهية والإرشادية، لتفعيل الدور التوجيهي والإرشادي لزائري المسجد النبوي، وما تقدمه من دروس علمية ودورات توجيهية، ونشر محتويات ورسائل إرشادية.

ومن أهداف هذه الدورة تعزيز الرسالة العلمية بالمسجد النبوي، وتوجيه الزوّار وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقيم والأخلاق، وتقدم بالشكر للمشاركين بهذه الدورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,714
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,184
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,195

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة