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"الخطيب" يشكر أمير الباحة ووزير الشؤون البلدية بعد توقيع عقد منتجع رغدان

ثمّن جهودهما بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي ومجموعة سييرا

وجّه وزير السياحة أحمد الخطيب، الشكر إلى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمهما لقطاع السياحة بالمنطقة، وما شهدته من توقيع عقد استثمار واتفاقية تمويل إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي بتمويل من صندوق التنمية السياحية والشراكة مع أمانة المنطقة ومجموعة Seera.

وكان صندوق التنمية السياحي قد أشار إلى توقيع اتفاقية تمويل مع سييرا؛ لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي كأول مشروع سياحي رائد في المنطقة يمتد على مساحة 50 ألف م2، وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، بالتعاون مع أمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

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"الخطيب" يشكر أمير الباحة ووزير الشؤون البلدية بعد توقيع عقد منتجع رغدان
سبق

وجّه وزير السياحة أحمد الخطيب، الشكر إلى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمهما لقطاع السياحة بالمنطقة، وما شهدته من توقيع عقد استثمار واتفاقية تمويل إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي بتمويل من صندوق التنمية السياحية والشراكة مع أمانة المنطقة ومجموعة Seera.

وكان صندوق التنمية السياحي قد أشار إلى توقيع اتفاقية تمويل مع سييرا؛ لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي كأول مشروع سياحي رائد في المنطقة يمتد على مساحة 50 ألف م2، وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، بالتعاون مع أمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:15 PM

"الخطيب" يشكر أمير الباحة ووزير الشؤون البلدية بعد توقيع عقد منتجع رغدان

ثمّن جهودهما بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي ومجموعة سييرا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير السياحة أحمد الخطيب، الشكر إلى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمهما لقطاع السياحة بالمنطقة، وما شهدته من توقيع عقد استثمار واتفاقية تمويل إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي بتمويل من صندوق التنمية السياحية والشراكة مع أمانة المنطقة ومجموعة Seera.

وكان صندوق التنمية السياحي قد أشار إلى توقيع اتفاقية تمويل مع سييرا؛ لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي كأول مشروع سياحي رائد في المنطقة يمتد على مساحة 50 ألف م2، وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، بالتعاون مع أمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

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