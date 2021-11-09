محافظ شقراء: ذكرى البيعة تجسد التلاحم المتين بين القيادة الرشيدة والشعب النبيل

أكد أنها مناسبة ينتظرها الجميع عرفانًا لما يقدم الملك من منجزات وتقدم وعطاء

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم، وقال: تمر علينا اليوم ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – وهي مناسبة ينتظرها أبناء شعب المملكة الحبيبة وفاءً وعرفانًا لولي أمر هذه البلاد الطيبة ولما يقدمه لبلادنا خلال سنوات النماء والعطاء والتقدم.

وأضاف: إنها مناسبة تجسد التلاحم الكبير بين القيادة الرشيدة والشعب النبيل، وهي تطل علينا عامًا بعد عام وبلادنا تقود مسيرة التطور وتشهد الرخاء وتنعم بالأمن ويضرب بها المثل في كل ذلك.

‏وتابع: إنني لأتشرف في هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعًا لأن أرفع أسمى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – ، ولمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله – .

‏وأردف: أدعو الله عز وجل أن يحفظ قادتنا وأن يديم على حكومتنا الرشيدة وعلى بلادنا وشعب مملكتنا الحبيبة كل خير، وأن يديم عز المملكة العربية السعودية، وأن يرفع رايتها خفاقة دومًا وأبدًا بالعز والنصر والتمكين والرخاء والسؤدد.