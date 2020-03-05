أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم
في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.أمانة مكة فيروس كورونا الجديد
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"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادمهادي العصيمي سبق 2020-03-05
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:40 PM
"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم
في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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