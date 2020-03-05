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"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم

في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أمانة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:40 PM

"أمانة مكة" توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادم

في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,798

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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