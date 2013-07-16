"القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية"

انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام.

ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.