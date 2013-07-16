النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية"

انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام.

ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية"
سبق

انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام.

ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:30 AM

"القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
225

انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام.

ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,025
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,870
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,998
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,812

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة