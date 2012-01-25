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"الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر السخانات الكهربائية

أكدت أن أبرز مصادر الخطر هو عطل "الترموستات"

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء؛ ما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

وأكدت أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، عطل جهاز المنظم "الترموستات"، الذي يتحكم في درجة حرارة المياه واستمراريتها في التسخين؛ ما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبّب الانفجار عند وجود عطل في صمام تخفيف الضغط، إضافة إلى رداءة تصنيع بعض أنواعها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر السخانات الكهربائية
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء؛ ما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

وأكدت أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، عطل جهاز المنظم "الترموستات"، الذي يتحكم في درجة حرارة المياه واستمراريتها في التسخين؛ ما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبّب الانفجار عند وجود عطل في صمام تخفيف الضغط، إضافة إلى رداءة تصنيع بعض أنواعها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:44 PM

"الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر السخانات الكهربائية

أكدت أن أبرز مصادر الخطر هو عطل "الترموستات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء؛ ما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

وأكدت أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، عطل جهاز المنظم "الترموستات"، الذي يتحكم في درجة حرارة المياه واستمراريتها في التسخين؛ ما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبّب الانفجار عند وجود عطل في صمام تخفيف الضغط، إضافة إلى رداءة تصنيع بعض أنواعها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

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