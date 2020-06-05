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مخالفون يشوِّهون جمال "الداير" بالنفايات.. والبلدية تدعو للإبلاغ عنهم

تسبَّبوا في تجمُّع القرود وتشويه المنظر العام

شوَّه مخالفون جمال الطبيعة في محافظة الداير؛ وذلك برميهم القمامة وبقايا الأكل في الشارع العام بالقرب من مدخل المحافظة، وتسببوا في تجمع القرود.

وقالت بلدية محافظة الداير عبر حسابها في "تويتر" إنها وضعت ثلاث لوحات (الرجاء عدم رمي النفايات بالموقع)، ومع ذلك ما زال الرمي مستمرًّا للنفايات على الشارع، في تجاهل واضح للتعليمات؛ وهو ما شوَّه المظهر العام للمدخل، وأعطى انطباعًا سيئًا للزوار.

ونشرت البلدية صورًا لتجمعات القرود حول النفايات رغم وجود لافتات التحذير بعدم رميها في الموقع. فيما أهابت البلدية بالجميع للتعاون معها، وعدم الرمي، والإبلاغ عن أي مخالف على الرقم 940.

وتعد محافظة الداير بني مالك من أهم المواقع السياحية في السعودية، وتتميز بطبيعتها الخضراء، إلا أن التصرفات غير المسؤولة برمي النفايات تفسد جمال الطبيعة، وتعكر الجو، وتضر بالبيئة.

محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مخالفون يشوِّهون جمال "الداير" بالنفايات.. والبلدية تدعو للإبلاغ عنهم
سبق

شوَّه مخالفون جمال الطبيعة في محافظة الداير؛ وذلك برميهم القمامة وبقايا الأكل في الشارع العام بالقرب من مدخل المحافظة، وتسببوا في تجمع القرود.

وقالت بلدية محافظة الداير عبر حسابها في "تويتر" إنها وضعت ثلاث لوحات (الرجاء عدم رمي النفايات بالموقع)، ومع ذلك ما زال الرمي مستمرًّا للنفايات على الشارع، في تجاهل واضح للتعليمات؛ وهو ما شوَّه المظهر العام للمدخل، وأعطى انطباعًا سيئًا للزوار.

ونشرت البلدية صورًا لتجمعات القرود حول النفايات رغم وجود لافتات التحذير بعدم رميها في الموقع. فيما أهابت البلدية بالجميع للتعاون معها، وعدم الرمي، والإبلاغ عن أي مخالف على الرقم 940.

وتعد محافظة الداير بني مالك من أهم المواقع السياحية في السعودية، وتتميز بطبيعتها الخضراء، إلا أن التصرفات غير المسؤولة برمي النفايات تفسد جمال الطبيعة، وتعكر الجو، وتضر بالبيئة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:21 PM

مخالفون يشوِّهون جمال "الداير" بالنفايات.. والبلدية تدعو للإبلاغ عنهم

تسبَّبوا في تجمُّع القرود وتشويه المنظر العام

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
1,644

شوَّه مخالفون جمال الطبيعة في محافظة الداير؛ وذلك برميهم القمامة وبقايا الأكل في الشارع العام بالقرب من مدخل المحافظة، وتسببوا في تجمع القرود.

وقالت بلدية محافظة الداير عبر حسابها في "تويتر" إنها وضعت ثلاث لوحات (الرجاء عدم رمي النفايات بالموقع)، ومع ذلك ما زال الرمي مستمرًّا للنفايات على الشارع، في تجاهل واضح للتعليمات؛ وهو ما شوَّه المظهر العام للمدخل، وأعطى انطباعًا سيئًا للزوار.

ونشرت البلدية صورًا لتجمعات القرود حول النفايات رغم وجود لافتات التحذير بعدم رميها في الموقع. فيما أهابت البلدية بالجميع للتعاون معها، وعدم الرمي، والإبلاغ عن أي مخالف على الرقم 940.

وتعد محافظة الداير بني مالك من أهم المواقع السياحية في السعودية، وتتميز بطبيعتها الخضراء، إلا أن التصرفات غير المسؤولة برمي النفايات تفسد جمال الطبيعة، وتعكر الجو، وتضر بالبيئة.

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