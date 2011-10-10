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السفارة في اليابان تحذر من "Hagibis".. الإعصار الأقوى على وجه الأرض

دعت السعوديين إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة والتواصل حال الطوارئ

حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين من إعصار "Hagibis"، مطالبةً الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً للتحذيرات من إعصار #Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: 09055833862 و0335895242 متمنية السلامة للجميع.

يذكر أن إعصار Hagibis يعد أقوى الأعاصير الموجودة حالياً على وجه الأرض، ويصنف إعصاراً من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

ووفق ما نقله موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار Hagibis باتجاه الشمال الشرقي مصحوباً برياح عاتية وصلت إلى 140 عقدة حول المركز، بسرعة حركة تقدر بـ13 كم.

ويتوقع أن يؤثر إعصار Hagibis على اليابان يوم السبت بعد تراجعه من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة يتوقع أن تعمل على تشكّل السيول والفيضانات وإحداث أضرار واسعة في العديد من المناطق، بما فيها العاصمة اليابانية طوكيو.

السفارة السعودية تحذير إعصار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في اليابان تحذر من "Hagibis".. الإعصار الأقوى على وجه الأرض
سبق

حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين من إعصار "Hagibis"، مطالبةً الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً للتحذيرات من إعصار #Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: 09055833862 و0335895242 متمنية السلامة للجميع.

يذكر أن إعصار Hagibis يعد أقوى الأعاصير الموجودة حالياً على وجه الأرض، ويصنف إعصاراً من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

ووفق ما نقله موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار Hagibis باتجاه الشمال الشرقي مصحوباً برياح عاتية وصلت إلى 140 عقدة حول المركز، بسرعة حركة تقدر بـ13 كم.

ويتوقع أن يؤثر إعصار Hagibis على اليابان يوم السبت بعد تراجعه من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة يتوقع أن تعمل على تشكّل السيول والفيضانات وإحداث أضرار واسعة في العديد من المناطق، بما فيها العاصمة اليابانية طوكيو.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:16 AM

السفارة في اليابان تحذر من "Hagibis".. الإعصار الأقوى على وجه الأرض

دعت السعوديين إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة والتواصل حال الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين من إعصار "Hagibis"، مطالبةً الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: نظراً للتحذيرات من إعصار #Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: 09055833862 و0335895242 متمنية السلامة للجميع.

يذكر أن إعصار Hagibis يعد أقوى الأعاصير الموجودة حالياً على وجه الأرض، ويصنف إعصاراً من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

ووفق ما نقله موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار Hagibis باتجاه الشمال الشرقي مصحوباً برياح عاتية وصلت إلى 140 عقدة حول المركز، بسرعة حركة تقدر بـ13 كم.

ويتوقع أن يؤثر إعصار Hagibis على اليابان يوم السبت بعد تراجعه من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة يتوقع أن تعمل على تشكّل السيول والفيضانات وإحداث أضرار واسعة في العديد من المناطق، بما فيها العاصمة اليابانية طوكيو.

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