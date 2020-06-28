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أكبر حصيلة يومية.. "كورونا" يصيب 305 جزائريين جدد ويقتل 5

إجمالي عدد المرضى يرتفع إلى 13.273

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى مستوى 13.273، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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أكبر حصيلة يومية.. "كورونا" يصيب 305 جزائريين جدد ويقتل 5
سبق

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى مستوى 13.273، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصاً.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
08:14 PM

أكبر حصيلة يومية.. "كورونا" يصيب 305 جزائريين جدد ويقتل 5

إجمالي عدد المرضى يرتفع إلى 13.273

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى مستوى 13.273، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصاً.

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