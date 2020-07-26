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"موارد الرياض" يكثف حملاته للمتابعة الميدانية لسوق العمل خلال إجازة العيد

دعا الجميع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"

بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية المكثفة لمتابعة سوق العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتحقق من مدى التزام المنشآت واصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الجولات المتفرقة التي نفذها المفتشين والمفتشات باستخدام أجهزة التحقق من الهوية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مؤخراً عن زيارة "220" محلاً في العديد من المراكز التجارية المعروفة وإغلاق "11" محلاً، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات الأخرى وضبط تسرب العمالة المخالفة من المواقع.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع فئات المجتمع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين مؤكداً على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

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"موارد الرياض" يكثف حملاته للمتابعة الميدانية لسوق العمل خلال إجازة العيد
سبق

بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية المكثفة لمتابعة سوق العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتحقق من مدى التزام المنشآت واصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الجولات المتفرقة التي نفذها المفتشين والمفتشات باستخدام أجهزة التحقق من الهوية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مؤخراً عن زيارة "220" محلاً في العديد من المراكز التجارية المعروفة وإغلاق "11" محلاً، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات الأخرى وضبط تسرب العمالة المخالفة من المواقع.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع فئات المجتمع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين مؤكداً على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:51 PM

"موارد الرياض" يكثف حملاته للمتابعة الميدانية لسوق العمل خلال إجازة العيد

دعا الجميع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية المكثفة لمتابعة سوق العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتحقق من مدى التزام المنشآت واصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الجولات المتفرقة التي نفذها المفتشين والمفتشات باستخدام أجهزة التحقق من الهوية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مؤخراً عن زيارة "220" محلاً في العديد من المراكز التجارية المعروفة وإغلاق "11" محلاً، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات الأخرى وضبط تسرب العمالة المخالفة من المواقع.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع فئات المجتمع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين مؤكداً على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

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