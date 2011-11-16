حالة نادرة.. إنهاء معاناة مريض يشكو من الحصوات منذ 10 أعوام في الطائف

التدخّل الطبي بتقنية الليزر في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أنهى الآلام

أوقف التدخل الطبي لأطباء قسم المسالك بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف معاناة مريض، بالعِقد الرابع من عمره، منذ 10 أعوام مع مغص كلوي متكرر، وخروج حصوات مع البول، وما يصاحبها من آلام وأوجاع سبَّبت للمريض إجهادًا نفسيًا وعصبيًا.

وأشار رئيس قسم المسالك بالمستشفى، الدكتور عبدالعزيز المالكي، لـ"سبق"، إلى أن حالة المريض تعتبر من الحالات النادر جدًا حدوثها، حيث كان يعانى من سوء التشخيص للحالة مما فاقم حالته الصحية، وتكوّن حصوة على الأقل كل شهر، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تم اكتشاف تشوّه نادر بالحالب، وهو عبارة عن تكيّس (جيب) بآخر الحالب يعمل على تجميع الرواسب وتكوين الحصوات.

وقد قام الفريق المكوّن من الدكتور عبدالعزيز المالكي، والبروفيسور صفوت أبوالهاشم، واستشارية التخدير الدكتورة حميدة عودة وفريقها الطبي، وفني العمليات زيد السفياني بإجراء تدخل طبي عن طريق إحداث فتح "شق" الكيس بتقنية الليزر، واستخراج ما يزيد على 25 حصوة، وخرج بعدها المريض في اليوم التالي، وهو في أتمّ الصحة والعافية.