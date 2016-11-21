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إيران تبدأ في محاكمة 10 عسكريين بتهمة إسقاط الطائرة الأوكرانية

103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة

بدأت إيران اليوم (الأحد) في محاكمة عشرة عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020 قرب العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفادت السلطة القضائية في إيران.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية أن محاكمة تحطم الطائرة بي اس 752 بدأت برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن عشرة متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن 103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة.

وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير 2020 طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في اتجاه كييف.

ولم تقر القوات المسلحة بمسؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، مدعية أنها أسقطت الطائرة "بالخطأ".

وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصًا كانوا يستقلون الطائرة، معظمهم إيرانيون وكنديون، كثر منهم مزدوجو الجنسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تبدأ في محاكمة 10 عسكريين بتهمة إسقاط الطائرة الأوكرانية
سبق

بدأت إيران اليوم (الأحد) في محاكمة عشرة عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020 قرب العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفادت السلطة القضائية في إيران.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية أن محاكمة تحطم الطائرة بي اس 752 بدأت برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن عشرة متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن 103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة.

وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير 2020 طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في اتجاه كييف.

ولم تقر القوات المسلحة بمسؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، مدعية أنها أسقطت الطائرة "بالخطأ".

وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصًا كانوا يستقلون الطائرة، معظمهم إيرانيون وكنديون، كثر منهم مزدوجو الجنسية.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:04 PM

إيران تبدأ في محاكمة 10 عسكريين بتهمة إسقاط الطائرة الأوكرانية

103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إيران اليوم (الأحد) في محاكمة عشرة عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020 قرب العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفادت السلطة القضائية في إيران.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية أن محاكمة تحطم الطائرة بي اس 752 بدأت برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن عشرة متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن 103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة.

وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير 2020 طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في اتجاه كييف.

ولم تقر القوات المسلحة بمسؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، مدعية أنها أسقطت الطائرة "بالخطأ".

وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصًا كانوا يستقلون الطائرة، معظمهم إيرانيون وكنديون، كثر منهم مزدوجو الجنسية.

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