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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص ببيع المواد الغذائية بمحافظة الأحساء؛ وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام بإدانة المخالف، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص ببيع المواد الغذائية بمحافظة الأحساء؛ وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام بإدانة المخالف، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:54 PM

"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص ببيع المواد الغذائية بمحافظة الأحساء؛ وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام بإدانة المخالف، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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