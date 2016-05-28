دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، معربة عن تضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية البحرينية اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكّل اعتداء سافرًا على سيادة السعودية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-28 دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، معربة عن تضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.



وأكدت الخارجية البحرينية اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكّل اعتداء سافرًا على سيادة السعودية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 10:11 PM

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة معربة عن تضامنها مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات





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دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، معربة عن تضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.



وأكدت الخارجية البحرينية اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكّل اعتداء سافرًا على سيادة السعودية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.