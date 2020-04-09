وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم.

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي بتمديد إغلاق البلاد جراء "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز". وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل. ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم. وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 02:48 PM

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي بتمديد إغلاق البلاد جراء "كورونا" باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي إجراءات الوباء





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أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم.

وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.