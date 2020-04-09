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"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي بتمديد إغلاق البلاد جراء "كورونا"

باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي إجراءات الوباء

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم.

وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي بتمديد إغلاق البلاد جراء "كورونا"
سبق

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم.

وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:48 PM

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي بتمديد إغلاق البلاد جراء "كورونا"

باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي إجراءات الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة، اليوم (الخميس)، بتمديد الإغلاق العام للبلاد المستمر منذ شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

ويتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة اليوم.

وقدر تقرير حكومي أمس عدد الإصابات عند 575 حالة بينها 19 حالة وفاة.

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