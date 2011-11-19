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أمير الشرقية: كلمة الملك أوضحت مكانة السعودية وثقلها السياسي محليًّا ودوليًّا

قال إن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة تخدم الوطن والمواطن

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، أكد الأمير سعود بن نايف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت ضافية كافية، أوضح فيها - رعاه الله - مكانة المملكة العربية السعودية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وثقلها السياسي، وسياستها الحكيمة التي ترتكز على النهج الإسلامي تجاه مختلف القضايا.

وأضاف بأن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة، ودلالات مهمة، تخدم الوطن والمواطن، وتحقق للجميع الرفاهية والمستقبل الزاهر. مشددًا على دور المواطن الذي اعتبره -حفظه الله- المحرك الرئيس في دفع عجلة التنمية.

ونوه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أن هذه الدولة قد سخرت كل إمكانياتها لخدمة الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتوزيع الموارد بالشكل العادل، الذي يتيح للبلاد فرصة نمو الاقتصاد، وتحقيق رؤية السعودية 2030. سائلاً الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ لهذه البلاد دينها وقيادتها وأمنها واستقرارها.

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أمير الشرقية: كلمة الملك أوضحت مكانة السعودية وثقلها السياسي محليًّا ودوليًّا
سبق

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، أكد الأمير سعود بن نايف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت ضافية كافية، أوضح فيها - رعاه الله - مكانة المملكة العربية السعودية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وثقلها السياسي، وسياستها الحكيمة التي ترتكز على النهج الإسلامي تجاه مختلف القضايا.

وأضاف بأن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة، ودلالات مهمة، تخدم الوطن والمواطن، وتحقق للجميع الرفاهية والمستقبل الزاهر. مشددًا على دور المواطن الذي اعتبره -حفظه الله- المحرك الرئيس في دفع عجلة التنمية.

ونوه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أن هذه الدولة قد سخرت كل إمكانياتها لخدمة الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتوزيع الموارد بالشكل العادل، الذي يتيح للبلاد فرصة نمو الاقتصاد، وتحقيق رؤية السعودية 2030. سائلاً الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ لهذه البلاد دينها وقيادتها وأمنها واستقرارها.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:17 PM

أمير الشرقية: كلمة الملك أوضحت مكانة السعودية وثقلها السياسي محليًّا ودوليًّا

قال إن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة تخدم الوطن والمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، أكد الأمير سعود بن نايف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت ضافية كافية، أوضح فيها - رعاه الله - مكانة المملكة العربية السعودية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وثقلها السياسي، وسياستها الحكيمة التي ترتكز على النهج الإسلامي تجاه مختلف القضايا.

وأضاف بأن الخطاب اشتمل على معانٍ عميقة، ودلالات مهمة، تخدم الوطن والمواطن، وتحقق للجميع الرفاهية والمستقبل الزاهر. مشددًا على دور المواطن الذي اعتبره -حفظه الله- المحرك الرئيس في دفع عجلة التنمية.

ونوه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أن هذه الدولة قد سخرت كل إمكانياتها لخدمة الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتوزيع الموارد بالشكل العادل، الذي يتيح للبلاد فرصة نمو الاقتصاد، وتحقيق رؤية السعودية 2030. سائلاً الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ لهذه البلاد دينها وقيادتها وأمنها واستقرارها.

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