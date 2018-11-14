مدني الرياض ينبه المتنزهين نهاية الأسبوع: السباحة في المستنقعات مميتة

دعا للأخذ بوسائل وتعليمات السلامة

‏‫أهاب الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع مؤكداً على من ينوي التوجه إلى المناطق البرية إلى اختيار المكان المناسب لنصب الخيام، بعيداً عن المخاطر، والأودية، داعياً للحرص على إشعال النار بعيداً عن الخيام وباستخدام وسائل آمنة ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأنه وعلى إثر الأمطار التي تشهدها المنطقة ولله الحمد فقد نتج عنها العديد من المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول وكذلك العقوم الترابية والسدود بعدد من المواقع في محافظات المنطقة مشدداً على أن المديرية تنبه إلى خطورة السباحة في مثل هذه المواقع حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة فغالبيتها مصائد ومكامن خطورة لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين الموجود بقاع المياه و الذي قد يتسبب في نشوب الشخص والإمساك به ومن ثم غرقه.