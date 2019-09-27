النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة مكة تشارك بلوحات وشاشات تليفزيونية في 15 موقعاً احتفالاً بيوم الوطن

قامت بتوزيع الهدايا الخاصة والورود بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة

شاركت شرطة منطقة مكة المكرمة بلوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة في الاحتفال باليوم الوطني 89 في 15 موقعاً، وذلك ضمن حملتها الإعلامية السنوية، فيما تم توزيع الهدايا الخاصة والورود بهذه المناسبة بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة في لفتة جميلة لاقت استحسان الجميع.

وفي التفاصيل، ضمت اللوحات صوراً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - والعديد من اللوحات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 89، في 15 موقعاً بارزاً في محافظة جدة.

ومن جانبه، زار العديد من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة مستشفى الأطفال ودار الأيتام بقسميها بجدة لتقديم الهدايا والشعارات الوطنية والورود.

يذكر أن الحملات الإعلامية لشرطة منطقة مكة المكرمة تصدر بشكل مستمر طوال العام؛ حيث سبقها حملة إعلامية توعوية لموسم العمرة، وموسم الحج وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع؛ كان لها الأثر الإيجابي في توعية المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شرطة مكة تشارك بلوحات وشاشات تليفزيونية في 15 موقعاً احتفالاً بيوم الوطن
سبق

شاركت شرطة منطقة مكة المكرمة بلوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة في الاحتفال باليوم الوطني 89 في 15 موقعاً، وذلك ضمن حملتها الإعلامية السنوية، فيما تم توزيع الهدايا الخاصة والورود بهذه المناسبة بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة في لفتة جميلة لاقت استحسان الجميع.

وفي التفاصيل، ضمت اللوحات صوراً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - والعديد من اللوحات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 89، في 15 موقعاً بارزاً في محافظة جدة.

ومن جانبه، زار العديد من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة مستشفى الأطفال ودار الأيتام بقسميها بجدة لتقديم الهدايا والشعارات الوطنية والورود.

يذكر أن الحملات الإعلامية لشرطة منطقة مكة المكرمة تصدر بشكل مستمر طوال العام؛ حيث سبقها حملة إعلامية توعوية لموسم العمرة، وموسم الحج وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع؛ كان لها الأثر الإيجابي في توعية المجتمع.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:35 AM

شرطة مكة تشارك بلوحات وشاشات تليفزيونية في 15 موقعاً احتفالاً بيوم الوطن

قامت بتوزيع الهدايا الخاصة والورود بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
111

شاركت شرطة منطقة مكة المكرمة بلوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة في الاحتفال باليوم الوطني 89 في 15 موقعاً، وذلك ضمن حملتها الإعلامية السنوية، فيما تم توزيع الهدايا الخاصة والورود بهذه المناسبة بمستشفى الأطفال ودار الأيتام بجدة في لفتة جميلة لاقت استحسان الجميع.

وفي التفاصيل، ضمت اللوحات صوراً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - والعديد من اللوحات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 89، في 15 موقعاً بارزاً في محافظة جدة.

ومن جانبه، زار العديد من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة مستشفى الأطفال ودار الأيتام بقسميها بجدة لتقديم الهدايا والشعارات الوطنية والورود.

يذكر أن الحملات الإعلامية لشرطة منطقة مكة المكرمة تصدر بشكل مستمر طوال العام؛ حيث سبقها حملة إعلامية توعوية لموسم العمرة، وموسم الحج وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع؛ كان لها الأثر الإيجابي في توعية المجتمع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,083
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,183
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,185
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,756

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة