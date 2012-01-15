فيديو بندقية الصيد.. غزال يلقن الصياد درسًا قاسيًا

رفع صياد بولندي بندقيته وصوبها نحو غزال مختبئ وسط الحشائش، وقبل أن يطلق الصياد رصاصه، باغته الغزال بما لم يتوقعه، وفي لحظة تحول الصياد إلى فريسة لكن الدرس كان قاسيًا جدًا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كان ليزيك كامينيسكي، يحمل سلاح صيد، عندما كان مع آخرين في رحلة صيد في غابات قريبة من مدينة تشليم جنوب شرقي بولندا.

وأظهر الفيديو ليزيك وهو يمد بندقيته نحو الشجيرات في الغابة، وفجأة ظهر غزال من فصيلة الإيل مسرعًا باتجاه الصياد قبل أن يصيب الرجل في عينه اليسرى بقرونه القاسية.

وفي صور أخرى بعد الهجوم، كان الصياد ينزف دمًا من عينه، كما انتشرت بقع الدم على البندقية التي كانت بحوزته والأرض التي كان يقف عليها.

ونقل رفاق رحلة الصيد ليزيك إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أخضع لعملية جراحية معقدة في عينه ورأسه.

وكتب مدون على موقع متخصص في الصيد، إنه كان من الممكن أن يتفادى الصياد ذلك الهجوم لو انتقل يسارًا.

وقال إن الصياد يجب أن يتذكر أن الحيوان، مهما كان حجمه، سيهاجم إن شعر بالتهديد، كما في حالة الغزال الذي شكل تهديدًا كبيرًا للصياد.

ويعد حيوان الأيل أصغر فصائل الغزلان في العالم، حسب تقرير على موقع صحيفة "الشرق الأوسط"، وقد تم اكتشافه منذ عام 1999، ويتراوح وزنه بين 10 و90 رطلاً وفقاً لعمره، كما يتميز بوجوده بكثير من الألوان الجذابة، مثل اللون الأسمر واللون الأحمر والبني الداكن، والأيل، هو الحيوان الوحيد الذي له عظام على رأسه تسمى القرون المتساقطة.

يوجد أكثر من 60 نوعاً من الأيائل في العالم، منها الكاريبو وأيل الأحراش والموظ والأيل الأذاني وأيل المسك والرنة والرو.