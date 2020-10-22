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خميس مشيط.. ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية المخزنة دون أدنى اشتراطات

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة

رصدت #الغذاء_والدواء في #خميس_مشيط مستودعًا مخالفًا يخزّن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وقالت الهيئة عبر حسباها في تويتر: تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خميس مشيط.. ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية المخزنة دون أدنى اشتراطات
سبق

رصدت #الغذاء_والدواء في #خميس_مشيط مستودعًا مخالفًا يخزّن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وقالت الهيئة عبر حسباها في تويتر: تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:45 AM

خميس مشيط.. ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية المخزنة دون أدنى اشتراطات

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت #الغذاء_والدواء في #خميس_مشيط مستودعًا مخالفًا يخزّن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وقالت الهيئة عبر حسباها في تويتر: تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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