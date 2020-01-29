عبر برنامج "تم".. وزارة العدل توضح: إطلاق المساجين بأحكام تنفيذية بحقوق تقل عن مليون ريال

أكدت أن التعديلات تشمل موقوفي الخدمات السابقين

أكد متحدث وزارة العدل الشيخ محمد المطلق، شمول من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم وأيضاً إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، بالقرار الذي أصدره وزير العدل اليوم بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ.

جاء ذلك خلال مداخلة في برنامج تم الذي تعرضه قناة SBC ويقدمه الزميل العقيلي.

من جهته أكد اللواء يحيى الغامدي للبرنامج بأن المديرية العامة للسجون ستعمل مع وزارة العدل على تطبيق قرار إلغاء " إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي.