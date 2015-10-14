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"المهيزع" يباشر عمله مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى

أصدر نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله المعطاني، الاثنين، قراراً بتعيين مساعد المهيزع، مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى.

وباشر "المهيزع"، عمله بالمجلس فور صدور القرار، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس المجلس، ونائبه، على الثقة التي تشرف بها للقيام بمسؤولياته الموكلة إليه، سائلا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، لمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة الوطن.

يذكر أن "المهيزع" من الكفاءات الإدارية المؤهلة والخبيرة في مجال عمله ويحمل شهادات متخصصة عدة.

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"المهيزع" يباشر عمله مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى
سبق

أصدر نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله المعطاني، الاثنين، قراراً بتعيين مساعد المهيزع، مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى.

وباشر "المهيزع"، عمله بالمجلس فور صدور القرار، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس المجلس، ونائبه، على الثقة التي تشرف بها للقيام بمسؤولياته الموكلة إليه، سائلا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، لمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة الوطن.

يذكر أن "المهيزع" من الكفاءات الإدارية المؤهلة والخبيرة في مجال عمله ويحمل شهادات متخصصة عدة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:36 PM

"المهيزع" يباشر عمله مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
92

أصدر نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله المعطاني، الاثنين، قراراً بتعيين مساعد المهيزع، مساعداً لمدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى.

وباشر "المهيزع"، عمله بالمجلس فور صدور القرار، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس المجلس، ونائبه، على الثقة التي تشرف بها للقيام بمسؤولياته الموكلة إليه، سائلا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، لمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة الوطن.

يذكر أن "المهيزع" من الكفاءات الإدارية المؤهلة والخبيرة في مجال عمله ويحمل شهادات متخصصة عدة.

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