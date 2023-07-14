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"أم القرى" و"هدية الحاج والمعتمر" يوقعان تعاونًا لتطوير الأعمال التطوعية والإغاثية

بهدف تقديم خدمات إنسانية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام

شهد رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مذكرة التعاون التي وقعها اليوم وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي مع رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الدكتور يوسف الباحوث؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة وبين الجمعية في مجالات الأعمال التطوعية والبرامج الإغاثية.

وهدفت المذكرة إلى توحيد جهود الأعمال التطوعية، ومشاركة البحوث والاستشارات والتدريب بين الجانبين ودعم العمل التطوعي عبر البرامج الإغاثية، وتأهيل المتطوعين والمتطوعات لتنفيذها بمهنية عالية وأداء مُتقَن.

وأوضح الأستاذ الدكتور فريد الغامدي أن المذكرة التي جرى توقيعها بين جامعة أم القرى وبين جمعية هدية الحاج والمعتمر تسعى لتقديم خدمات إنسانية وإغاثية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين أوقات الضرورة والمواسم وأثناء الأزمات وفق أسس محددة ومنهجية علمية وعمل إداري ومؤسسي منظمَينِ يتسمان بالكفاءة والجودة.

أضاف: كما ركزت أيضًا على مبدأ التكامل بين القطاعات وتوحيد جهودها؛ لتقديم الخدمات اللازمة للمحتاجين أوقات الأزمات، مدلِّلاً بجائحة كورونا وما تعرضت له دول العالم من جراء هذا الوباء ومن ضمنها المملكة، وأظهرت مدى الحاجة إلى العمل الإنساني المنظَّم في مثل هذه الظروف.

من جانب آخر أكد الدكتور الباحوث أن جائحة كورونا بيّنت الحاجة الماسَّة إلى زيادة أعداد المتطوعين، والانخراط في مجال الأعمال الإنسانية، وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال، مضيفًا أن الجمعية عززت جهودها ببناء شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية؛ لخدمة المجتمع أثناء أوقات الضرورة والمواسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أم القرى" و"هدية الحاج والمعتمر" يوقعان تعاونًا لتطوير الأعمال التطوعية والإغاثية
سبق

شهد رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مذكرة التعاون التي وقعها اليوم وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي مع رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الدكتور يوسف الباحوث؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة وبين الجمعية في مجالات الأعمال التطوعية والبرامج الإغاثية.

وهدفت المذكرة إلى توحيد جهود الأعمال التطوعية، ومشاركة البحوث والاستشارات والتدريب بين الجانبين ودعم العمل التطوعي عبر البرامج الإغاثية، وتأهيل المتطوعين والمتطوعات لتنفيذها بمهنية عالية وأداء مُتقَن.

وأوضح الأستاذ الدكتور فريد الغامدي أن المذكرة التي جرى توقيعها بين جامعة أم القرى وبين جمعية هدية الحاج والمعتمر تسعى لتقديم خدمات إنسانية وإغاثية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين أوقات الضرورة والمواسم وأثناء الأزمات وفق أسس محددة ومنهجية علمية وعمل إداري ومؤسسي منظمَينِ يتسمان بالكفاءة والجودة.

أضاف: كما ركزت أيضًا على مبدأ التكامل بين القطاعات وتوحيد جهودها؛ لتقديم الخدمات اللازمة للمحتاجين أوقات الأزمات، مدلِّلاً بجائحة كورونا وما تعرضت له دول العالم من جراء هذا الوباء ومن ضمنها المملكة، وأظهرت مدى الحاجة إلى العمل الإنساني المنظَّم في مثل هذه الظروف.

من جانب آخر أكد الدكتور الباحوث أن جائحة كورونا بيّنت الحاجة الماسَّة إلى زيادة أعداد المتطوعين، والانخراط في مجال الأعمال الإنسانية، وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال، مضيفًا أن الجمعية عززت جهودها ببناء شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية؛ لخدمة المجتمع أثناء أوقات الضرورة والمواسم.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:19 PM

"أم القرى" و"هدية الحاج والمعتمر" يوقعان تعاونًا لتطوير الأعمال التطوعية والإغاثية

بهدف تقديم خدمات إنسانية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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شهد رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مذكرة التعاون التي وقعها اليوم وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي مع رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الدكتور يوسف الباحوث؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة وبين الجمعية في مجالات الأعمال التطوعية والبرامج الإغاثية.

وهدفت المذكرة إلى توحيد جهود الأعمال التطوعية، ومشاركة البحوث والاستشارات والتدريب بين الجانبين ودعم العمل التطوعي عبر البرامج الإغاثية، وتأهيل المتطوعين والمتطوعات لتنفيذها بمهنية عالية وأداء مُتقَن.

وأوضح الأستاذ الدكتور فريد الغامدي أن المذكرة التي جرى توقيعها بين جامعة أم القرى وبين جمعية هدية الحاج والمعتمر تسعى لتقديم خدمات إنسانية وإغاثية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين أوقات الضرورة والمواسم وأثناء الأزمات وفق أسس محددة ومنهجية علمية وعمل إداري ومؤسسي منظمَينِ يتسمان بالكفاءة والجودة.

أضاف: كما ركزت أيضًا على مبدأ التكامل بين القطاعات وتوحيد جهودها؛ لتقديم الخدمات اللازمة للمحتاجين أوقات الأزمات، مدلِّلاً بجائحة كورونا وما تعرضت له دول العالم من جراء هذا الوباء ومن ضمنها المملكة، وأظهرت مدى الحاجة إلى العمل الإنساني المنظَّم في مثل هذه الظروف.

من جانب آخر أكد الدكتور الباحوث أن جائحة كورونا بيّنت الحاجة الماسَّة إلى زيادة أعداد المتطوعين، والانخراط في مجال الأعمال الإنسانية، وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال، مضيفًا أن الجمعية عززت جهودها ببناء شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية؛ لخدمة المجتمع أثناء أوقات الضرورة والمواسم.

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