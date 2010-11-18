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"القحطاني" يقلد "الشرقي" رتبته الجديدة

بعد صدور القرار السامي بترقيته

قلّد قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، النقيب محمد بن هادي الشرقي، رتبة "رائد"، بعد صدور القرار السامي بترقيته.

والرائد "الشرقي" ملحق بدورة أمن وحماية مواقع مشتركة بمركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة بجازان.

جاء ذلك، بحضور مدير إدارة العمليات الرائد ركن محسن بن محمد آل جبر القحطاني، وقائد مركز الإعداد والتدريب الرائد عبدالمحسن بن سعيد الشهراني.

عبر الرائد "الشرقي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعياً الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، وأن يبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"القحطاني" يقلد "الشرقي" رتبته الجديدة
سبق

قلّد قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، النقيب محمد بن هادي الشرقي، رتبة "رائد"، بعد صدور القرار السامي بترقيته.

والرائد "الشرقي" ملحق بدورة أمن وحماية مواقع مشتركة بمركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة بجازان.

جاء ذلك، بحضور مدير إدارة العمليات الرائد ركن محسن بن محمد آل جبر القحطاني، وقائد مركز الإعداد والتدريب الرائد عبدالمحسن بن سعيد الشهراني.

عبر الرائد "الشرقي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعياً الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، وأن يبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:43 PM

"القحطاني" يقلد "الشرقي" رتبته الجديدة

بعد صدور القرار السامي بترقيته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قلّد قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، النقيب محمد بن هادي الشرقي، رتبة "رائد"، بعد صدور القرار السامي بترقيته.

والرائد "الشرقي" ملحق بدورة أمن وحماية مواقع مشتركة بمركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة بجازان.

جاء ذلك، بحضور مدير إدارة العمليات الرائد ركن محسن بن محمد آل جبر القحطاني، وقائد مركز الإعداد والتدريب الرائد عبدالمحسن بن سعيد الشهراني.

عبر الرائد "الشرقي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعياً الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، وأن يبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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