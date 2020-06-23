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"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا"

يجرب حالياً على البشر لكن مستوى الاستجابة المناعية لم يتحدد

أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لـ"كوفيد-19" على الخنازير؛ أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وبيّن بحث نشره معهد بيربرايت البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إعطاء جرعة رئيسية أولية، وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة، ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه أوضح فريق معهد بيربرايت في بيان، أن الباحثين رصدوا زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة، التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة.

وأشاروا إلى أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبًا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

ويجرب اللقاح على البشر بالفعل، وتأمل "أسترازينيكا" في الحصول على بيانات عن الفاعلية، في وقت لاحق هذا العام.

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أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا"
سبق

أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لـ"كوفيد-19" على الخنازير؛ أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وبيّن بحث نشره معهد بيربرايت البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إعطاء جرعة رئيسية أولية، وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة، ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه أوضح فريق معهد بيربرايت في بيان، أن الباحثين رصدوا زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة، التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة.

وأشاروا إلى أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبًا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

ويجرب اللقاح على البشر بالفعل، وتأمل "أسترازينيكا" في الحصول على بيانات عن الفاعلية، في وقت لاحق هذا العام.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:44 PM

أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا"

يجرب حالياً على البشر لكن مستوى الاستجابة المناعية لم يتحدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لـ"كوفيد-19" على الخنازير؛ أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وبيّن بحث نشره معهد بيربرايت البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إعطاء جرعة رئيسية أولية، وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة، ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه أوضح فريق معهد بيربرايت في بيان، أن الباحثين رصدوا زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة، التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة.

وأشاروا إلى أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبًا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

ويجرب اللقاح على البشر بالفعل، وتأمل "أسترازينيكا" في الحصول على بيانات عن الفاعلية، في وقت لاحق هذا العام.

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