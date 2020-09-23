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مدير إسلامية نجران: اليوم الوطني الـ90 شاهد على ارتقاء الوطن في كل مجالات وميادين التطور

قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي: إن من فضل الله ومنّته على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، أن هيأ لها قادة مخلصين، جعلوا نصب أعينهم تحقيق العقيدة الصحيحة ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن على كل اعتبار.

وأضاف أن الوحدة الوطنية التي قاد مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - حققت نتائجها بحمد الله، ثم بما بذله أبناؤه البررة المخلصون منذُ عهد المؤسس وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وتابع: يأتي اليوم الوطني التسعين ونحن نشاهد الوطن الكريم يرتقي في كل مجالات وميادين التطور والنمو والازدهار بتفاعل بين الشعب والقيادة والعناية بجيل الشباب باعتباره ثروة الوطن وعماد الأمة.

وقال: "تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتكون نقلة نوعية في الاستفادة من ثروات الوطن وأبنائه مع المحافظة على الثوابت الإسلامية.

وسأل الله -جل وعلا- أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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مدير إسلامية نجران: اليوم الوطني الـ90 شاهد على ارتقاء الوطن في كل مجالات وميادين التطور
سبق

قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي: إن من فضل الله ومنّته على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، أن هيأ لها قادة مخلصين، جعلوا نصب أعينهم تحقيق العقيدة الصحيحة ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن على كل اعتبار.

وأضاف أن الوحدة الوطنية التي قاد مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - حققت نتائجها بحمد الله، ثم بما بذله أبناؤه البررة المخلصون منذُ عهد المؤسس وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وتابع: يأتي اليوم الوطني التسعين ونحن نشاهد الوطن الكريم يرتقي في كل مجالات وميادين التطور والنمو والازدهار بتفاعل بين الشعب والقيادة والعناية بجيل الشباب باعتباره ثروة الوطن وعماد الأمة.

وقال: "تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتكون نقلة نوعية في الاستفادة من ثروات الوطن وأبنائه مع المحافظة على الثوابت الإسلامية.

وسأل الله -جل وعلا- أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:19 PM

مدير إسلامية نجران: اليوم الوطني الـ90 شاهد على ارتقاء الوطن في كل مجالات وميادين التطور

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي: إن من فضل الله ومنّته على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، أن هيأ لها قادة مخلصين، جعلوا نصب أعينهم تحقيق العقيدة الصحيحة ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن على كل اعتبار.

وأضاف أن الوحدة الوطنية التي قاد مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - حققت نتائجها بحمد الله، ثم بما بذله أبناؤه البررة المخلصون منذُ عهد المؤسس وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وتابع: يأتي اليوم الوطني التسعين ونحن نشاهد الوطن الكريم يرتقي في كل مجالات وميادين التطور والنمو والازدهار بتفاعل بين الشعب والقيادة والعناية بجيل الشباب باعتباره ثروة الوطن وعماد الأمة.

وقال: "تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتكون نقلة نوعية في الاستفادة من ثروات الوطن وأبنائه مع المحافظة على الثوابت الإسلامية.

وسأل الله -جل وعلا- أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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