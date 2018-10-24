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المعتصمون المؤيدون للجيش يغلقون وسط العاصمة السودانية

أضرموا النار في إطارات بالشوار

أغلق المحتجّون الذين يعتصمون منذ عدة أيام بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم "الأحد"، جميع الطرق الحيوية في منطقة وسط العاصمة السودانية.

وأضرم المعتصمون النار في الإطارات في الشوارع، وأغلقوا جسر "المك نمر" الذي يربط العاصمة بمدينة بحري المجاورة؛ وفقًا لصحيفة "السوداني".

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، في محاولة لإعادة فتح الشوارع بوسط الخرطوم.

ويطالب آلاف المعتصمين المؤيدين للجيش بحلّ الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المعتصمون المؤيدون للجيش يغلقون وسط العاصمة السودانية
سبق

أغلق المحتجّون الذين يعتصمون منذ عدة أيام بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم "الأحد"، جميع الطرق الحيوية في منطقة وسط العاصمة السودانية.

وأضرم المعتصمون النار في الإطارات في الشوارع، وأغلقوا جسر "المك نمر" الذي يربط العاصمة بمدينة بحري المجاورة؛ وفقًا لصحيفة "السوداني".

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، في محاولة لإعادة فتح الشوارع بوسط الخرطوم.

ويطالب آلاف المعتصمين المؤيدين للجيش بحلّ الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:13 PM

المعتصمون المؤيدون للجيش يغلقون وسط العاصمة السودانية

أضرموا النار في إطارات بالشوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق المحتجّون الذين يعتصمون منذ عدة أيام بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم "الأحد"، جميع الطرق الحيوية في منطقة وسط العاصمة السودانية.

وأضرم المعتصمون النار في الإطارات في الشوارع، وأغلقوا جسر "المك نمر" الذي يربط العاصمة بمدينة بحري المجاورة؛ وفقًا لصحيفة "السوداني".

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، في محاولة لإعادة فتح الشوارع بوسط الخرطوم.

ويطالب آلاف المعتصمين المؤيدين للجيش بحلّ الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

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