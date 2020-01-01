أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "توفيق السديري"

بجامع الإمام تركي بن عبدالله.. وأم المصلين مفتي عام المملكة

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري- رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة معه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران والأمير خالد بن عبدالعزيز عياف والأمير فهد بن سعد بن تركي والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي.





كما حضر أبناء الفقيدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري والدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري و(الدكتور متعب، تركي، أحمد، مشعل، وبندر)، والشيخ تركي بن خالد السديري وعدد من الأمراء والمسؤولين وعدد كبير من المصلين.