النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "توفيق السديري"

بجامع الإمام تركي بن عبدالله.. وأم المصلين مفتي عام المملكة

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري- رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة معه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران والأمير خالد بن عبدالعزيز عياف والأمير فهد بن سعد بن تركي والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي.


كما حضر أبناء الفقيدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري والدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري و(الدكتور متعب، تركي، أحمد، مشعل، وبندر)، والشيخ تركي بن خالد السديري وعدد من الأمراء والمسؤولين وعدد كبير من المصلين.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر جامع الإمام تركي بن عبدالله صلاة الميت والدة توفيق السديري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "توفيق السديري"
سبق

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري- رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة معه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران والأمير خالد بن عبدالعزيز عياف والأمير فهد بن سعد بن تركي والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي.


كما حضر أبناء الفقيدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري والدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري و(الدكتور متعب، تركي، أحمد، مشعل، وبندر)، والشيخ تركي بن خالد السديري وعدد من الأمراء والمسؤولين وعدد كبير من المصلين.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
11:26 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "توفيق السديري"

بجامع الإمام تركي بن عبدالله.. وأم المصلين مفتي عام المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,188

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري- رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة معه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران والأمير خالد بن عبدالعزيز عياف والأمير فهد بن سعد بن تركي والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي.


كما حضر أبناء الفقيدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري والدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري و(الدكتور متعب، تركي، أحمد، مشعل، وبندر)، والشيخ تركي بن خالد السديري وعدد من الأمراء والمسؤولين وعدد كبير من المصلين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة