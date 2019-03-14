النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ومثلكم يعفو عن مثلي.. "المسند" يعتذر عن تحذير العواصف الرملية: أخطأت

قال: حالة عدم استقرار جوي مستمرة اليوم والرياح غربية.. 6 أيام وينتهي الشتاء

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه ولله الحمد والمنّة كان واقع العواصف الرملية يومي الخميس والجمعة (أقلّ) بكثير مما كان متوقعًا، وعليه فقد أخطأت في قراءة المشهد الجوي المتوقع، وأخطأت في التنبيه والتحذير؛ وعليه أعتذر للجميع.. ومثلكم يعفو عن مثلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بقي 6 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، بقي على #رمضان 41 يومًا، بقي على فصل #الصيف 98 يومًا".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة (قد) تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والغرب وشمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وأردف: "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد (أجزاء) من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية أمطارًا خفيفة ومتفرقة.. هذا والله أعلم".

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ومثلكم يعفو عن مثلي.. "المسند" يعتذر عن تحذير العواصف الرملية: أخطأت
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه ولله الحمد والمنّة كان واقع العواصف الرملية يومي الخميس والجمعة (أقلّ) بكثير مما كان متوقعًا، وعليه فقد أخطأت في قراءة المشهد الجوي المتوقع، وأخطأت في التنبيه والتحذير؛ وعليه أعتذر للجميع.. ومثلكم يعفو عن مثلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بقي 6 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، بقي على #رمضان 41 يومًا، بقي على فصل #الصيف 98 يومًا".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة (قد) تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والغرب وشمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وأردف: "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد (أجزاء) من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية أمطارًا خفيفة ومتفرقة.. هذا والله أعلم".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:47 AM

ومثلكم يعفو عن مثلي.. "المسند" يعتذر عن تحذير العواصف الرملية: أخطأت

قال: حالة عدم استقرار جوي مستمرة اليوم والرياح غربية.. 6 أيام وينتهي الشتاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
17,899

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه ولله الحمد والمنّة كان واقع العواصف الرملية يومي الخميس والجمعة (أقلّ) بكثير مما كان متوقعًا، وعليه فقد أخطأت في قراءة المشهد الجوي المتوقع، وأخطأت في التنبيه والتحذير؛ وعليه أعتذر للجميع.. ومثلكم يعفو عن مثلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بقي 6 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، بقي على #رمضان 41 يومًا، بقي على فصل #الصيف 98 يومًا".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة (قد) تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والغرب وشمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وأردف: "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد (أجزاء) من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية أمطارًا خفيفة ومتفرقة.. هذا والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,231
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,436
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,447

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة