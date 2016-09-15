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التنبيهات المتقدمة تستبق الساعات الماطرة بـ 4 مناطق

متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر التابع لـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة عدة تنبيهات متقدمة لحالة ماطرة تتواصل على مدار ساعات اليوم السبت بـ 4 مناطق.

بداية صدر تنبيهان متقدمان لمنطقتَي جازان وعسير، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدي الرؤية وتساقط بَرَد وسيول من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء السبت، وذلك يشمل في جازان كلاً من "أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب".

وتشمل الحالة في عسير "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وصدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بالباحة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الباحة من 12 ظهراً إلى 7 مساء السبت بالباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

وفي مكة المكرّمة، صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية من 12 ظهراً إلى 6 مساء السبت بأضم والطائف والعرضيات وميسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التنبيهات المتقدمة تستبق الساعات الماطرة بـ 4 مناطق
سبق

أصدر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر التابع لـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة عدة تنبيهات متقدمة لحالة ماطرة تتواصل على مدار ساعات اليوم السبت بـ 4 مناطق.

بداية صدر تنبيهان متقدمان لمنطقتَي جازان وعسير، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدي الرؤية وتساقط بَرَد وسيول من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء السبت، وذلك يشمل في جازان كلاً من "أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب".

وتشمل الحالة في عسير "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وصدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بالباحة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الباحة من 12 ظهراً إلى 7 مساء السبت بالباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

وفي مكة المكرّمة، صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية من 12 ظهراً إلى 6 مساء السبت بأضم والطائف والعرضيات وميسان.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
10:48 AM

التنبيهات المتقدمة تستبق الساعات الماطرة بـ 4 مناطق

متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر التابع لـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة عدة تنبيهات متقدمة لحالة ماطرة تتواصل على مدار ساعات اليوم السبت بـ 4 مناطق.

بداية صدر تنبيهان متقدمان لمنطقتَي جازان وعسير، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدي الرؤية وتساقط بَرَد وسيول من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء السبت، وذلك يشمل في جازان كلاً من "أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب".

وتشمل الحالة في عسير "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وصدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بالباحة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الباحة من 12 ظهراً إلى 7 مساء السبت بالباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

وفي مكة المكرّمة، صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية من 12 ظهراً إلى 6 مساء السبت بأضم والطائف والعرضيات وميسان.

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