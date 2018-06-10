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مصر واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

يمكّن القاهرة من التنقيب عن الغاز أمام حدودها الغربية

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مصر في 18 يونيو الجاري؛ لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأوضحت "نوفا" أن "دندياس" وقع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا أمس، وسيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وستتمكّن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية.

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مصر واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
سبق

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مصر في 18 يونيو الجاري؛ لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأوضحت "نوفا" أن "دندياس" وقع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا أمس، وسيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وستتمكّن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
07:45 PM

مصر واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

يمكّن القاهرة من التنقيب عن الغاز أمام حدودها الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مصر في 18 يونيو الجاري؛ لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأوضحت "نوفا" أن "دندياس" وقع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا أمس، وسيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وستتمكّن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية.

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