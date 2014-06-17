لجنة الاستئناف الانتخابية: لم يتقدم أي شخص للتظلم باستبعاده من انتخابات اتحاد القدم

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة الرابعة.

وقالت اللجنة في بيانها "إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن في تاريخ 29 / 8 /1440هـ ، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الرابعة 1440هـ / 2019م ، وإشارة إلى إعلان القوائم الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (بدون) وتاريخ 5 /10 /1440هـ، والمتضمن تأكيد حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من الحادية عشرة صباحًا يوم الأحد 6 / 10 /1440هـ الموافق 9 / 6 / 2019م إلى الساعة الخامسة عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2019م.

وتابعت البيان "تود لجنة الاستئناف الانتخابية إيضاح أنه لم يتقدم لها أي شخص بتظلمه من جراء الاستبعاد من الترشح، وكذلك الحال للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بوساطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي ترتب عليه قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات.

يُذكر أن لجنة الانتخابات أعلنت في الأيام الماضية قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة في دورته الرابعة والقائمة الأولية لأعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وأشارت اللجنة إلى أنه منذ فتح باب الترشح تقدم خمسة مرشحين، اثنان منهم بقائمة انتخابية وثلاثة دون قائمة انتخابية.

وأضافت: بعد تدقيق القوائم الخمس استوفت الشروط قائمة واحدة برئاسة ياسر المسحل وخالد الثبيتي نائبًا للرئيس وعضوية كل من: أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد المقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النصر، نعيم البكر.