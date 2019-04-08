النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعليق أوامر وتعطيل أحكام .. الرقابة تفتح ملف "تعويضات العشيماء"

شكاوى تتهادى للجهات تنتهي في "الإسكان" فتغض الطرف ولا تحرّك ساكناً

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق ملف تعويضات العشيماء مجدداً؛ بعد تعليق أوامر بتعويض كثير من السكان المتضررين من قِبل وزارة الإسكان منذ سنوات طويلة حتى بعد صدور أحكام قضائية.

وعلمت "سبق"، أن هيئة الرقابة بدأت تحقيقاتها في حيثيات ملف تعويضات العشيماء؛ وهو أحد الأحياء المخلاة بمدينة جازان؛ حيث إن التحقيقات تتخذ مجراها الأولي في أسباب عدم تنفيذ الأوامر والمتسبّبين بذلك.

وكان أحد سكان مدينة جازان من سكان حي العشيماء, قد تقدم لهيئة الرقابة والتحقيق يوضح الأوامر السامية بتعويض سكان الحي, وتشمل الأمر السامي الأول عام 1433هـ الذي نص ببناء ألف وحدة سكنية تعويضاً لسكان الحي عن عقاراتهم المنزوع ملكيتها, وتأخر وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع.

ومن ثم صدر أمرٌ آخر عام 1435هـ، ينص على تعويض سكان الحي عبر آلية "أرض وقرض", وفي حال رغبة بعض المستحقين الحصول على مبانٍ جاهزة من مشاريع وزارة الاسكان لهم ذلك، بعدما تم إخلاء مساكنهم منذ نحو ٢٠ عاماً وتم تسليم بعضهم مبلغ ٤٧ ألف ريال ولم تكفهم لبناء مساكن أو شراء أراضٍ.

وتضمنت الشكوى التي بدأ التحقيق في مضامينها، أنه لم يحصل بعض المتضررين على شيء رغم ظروفهم الصعبة والمعاناة النفسية التي يمرون بها بسبب لجنة التعديات التي تطلب منهم في كل مرة إخلاء المنزل؛ حيث إن عدداً منهم لم يغادر الحي.

وجاء في الشكوى أن المتضررين تقدّموا بشكاوى عدة إلى جهات مع وزارة الاسكان, ولكن دون جدوى؛ حيث تؤول كل المعاملات لوزارة الاسكان, ووزارة الإسكان لا تقم بدورها -بحسب الشكوى- تجاه سكان الحي رغم ظروفهم الصعبة.

يُشار إلى أن عدداً من المتضررين تقدّموا بدعاوى قضائية ضدّ وزارة الإسكان عبر المحكمة الإدارية, وبعد جلساتها حُكم لمصلحتهم وحُولت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة عسير وتمّ تأييد الحكم ولم ينفّذ بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تعليق أوامر وتعطيل أحكام .. الرقابة تفتح ملف "تعويضات العشيماء"
سبق

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق ملف تعويضات العشيماء مجدداً؛ بعد تعليق أوامر بتعويض كثير من السكان المتضررين من قِبل وزارة الإسكان منذ سنوات طويلة حتى بعد صدور أحكام قضائية.

وعلمت "سبق"، أن هيئة الرقابة بدأت تحقيقاتها في حيثيات ملف تعويضات العشيماء؛ وهو أحد الأحياء المخلاة بمدينة جازان؛ حيث إن التحقيقات تتخذ مجراها الأولي في أسباب عدم تنفيذ الأوامر والمتسبّبين بذلك.

وكان أحد سكان مدينة جازان من سكان حي العشيماء, قد تقدم لهيئة الرقابة والتحقيق يوضح الأوامر السامية بتعويض سكان الحي, وتشمل الأمر السامي الأول عام 1433هـ الذي نص ببناء ألف وحدة سكنية تعويضاً لسكان الحي عن عقاراتهم المنزوع ملكيتها, وتأخر وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع.

ومن ثم صدر أمرٌ آخر عام 1435هـ، ينص على تعويض سكان الحي عبر آلية "أرض وقرض", وفي حال رغبة بعض المستحقين الحصول على مبانٍ جاهزة من مشاريع وزارة الاسكان لهم ذلك، بعدما تم إخلاء مساكنهم منذ نحو ٢٠ عاماً وتم تسليم بعضهم مبلغ ٤٧ ألف ريال ولم تكفهم لبناء مساكن أو شراء أراضٍ.

وتضمنت الشكوى التي بدأ التحقيق في مضامينها، أنه لم يحصل بعض المتضررين على شيء رغم ظروفهم الصعبة والمعاناة النفسية التي يمرون بها بسبب لجنة التعديات التي تطلب منهم في كل مرة إخلاء المنزل؛ حيث إن عدداً منهم لم يغادر الحي.

وجاء في الشكوى أن المتضررين تقدّموا بشكاوى عدة إلى جهات مع وزارة الاسكان, ولكن دون جدوى؛ حيث تؤول كل المعاملات لوزارة الاسكان, ووزارة الإسكان لا تقم بدورها -بحسب الشكوى- تجاه سكان الحي رغم ظروفهم الصعبة.

يُشار إلى أن عدداً من المتضررين تقدّموا بدعاوى قضائية ضدّ وزارة الإسكان عبر المحكمة الإدارية, وبعد جلساتها حُكم لمصلحتهم وحُولت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة عسير وتمّ تأييد الحكم ولم ينفّذ بعد.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:55 PM

بعد تعليق أوامر وتعطيل أحكام .. الرقابة تفتح ملف "تعويضات العشيماء"

شكاوى تتهادى للجهات تنتهي في "الإسكان" فتغض الطرف ولا تحرّك ساكناً

A A A
محمد المواسي - جازان
3
2,834

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق ملف تعويضات العشيماء مجدداً؛ بعد تعليق أوامر بتعويض كثير من السكان المتضررين من قِبل وزارة الإسكان منذ سنوات طويلة حتى بعد صدور أحكام قضائية.

وعلمت "سبق"، أن هيئة الرقابة بدأت تحقيقاتها في حيثيات ملف تعويضات العشيماء؛ وهو أحد الأحياء المخلاة بمدينة جازان؛ حيث إن التحقيقات تتخذ مجراها الأولي في أسباب عدم تنفيذ الأوامر والمتسبّبين بذلك.

وكان أحد سكان مدينة جازان من سكان حي العشيماء, قد تقدم لهيئة الرقابة والتحقيق يوضح الأوامر السامية بتعويض سكان الحي, وتشمل الأمر السامي الأول عام 1433هـ الذي نص ببناء ألف وحدة سكنية تعويضاً لسكان الحي عن عقاراتهم المنزوع ملكيتها, وتأخر وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع.

ومن ثم صدر أمرٌ آخر عام 1435هـ، ينص على تعويض سكان الحي عبر آلية "أرض وقرض", وفي حال رغبة بعض المستحقين الحصول على مبانٍ جاهزة من مشاريع وزارة الاسكان لهم ذلك، بعدما تم إخلاء مساكنهم منذ نحو ٢٠ عاماً وتم تسليم بعضهم مبلغ ٤٧ ألف ريال ولم تكفهم لبناء مساكن أو شراء أراضٍ.

وتضمنت الشكوى التي بدأ التحقيق في مضامينها، أنه لم يحصل بعض المتضررين على شيء رغم ظروفهم الصعبة والمعاناة النفسية التي يمرون بها بسبب لجنة التعديات التي تطلب منهم في كل مرة إخلاء المنزل؛ حيث إن عدداً منهم لم يغادر الحي.

وجاء في الشكوى أن المتضررين تقدّموا بشكاوى عدة إلى جهات مع وزارة الاسكان, ولكن دون جدوى؛ حيث تؤول كل المعاملات لوزارة الاسكان, ووزارة الإسكان لا تقم بدورها -بحسب الشكوى- تجاه سكان الحي رغم ظروفهم الصعبة.

يُشار إلى أن عدداً من المتضررين تقدّموا بدعاوى قضائية ضدّ وزارة الإسكان عبر المحكمة الإدارية, وبعد جلساتها حُكم لمصلحتهم وحُولت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة عسير وتمّ تأييد الحكم ولم ينفّذ بعد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,339
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,615
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,228
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,214

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة