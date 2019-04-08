الأزمة الاقتصادية التركية تُلقي بظلالها على "البصل والبطاطس".. نَفِدا من السوق

سعر الكيلو أصبح يقارب الدولارين.. ورئيس جمعية الزراعيين: المأزق مستمر

في أعقاب ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في تركيا، تُواجه بعض المدن الكبرى -وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول- صعوبةً في الحصول على البطاطس والبصل.

وأوشك سعر كيلو البصل والبطاطس على بلوغ 10 ليرات (حوالى دولارين)، في بعض المحلات التجارية، كما أصبح الحصول على خضروات بحالة جيدة، صعبًا مقارنة بالأيام السابقة.

ويضطر المواطنون بحسب ما نقلته اليوم صحيفة "زمان" التركية، لشراء البطاطس والبصل، المستورديْن من العراق وأذربيجان، بسعر باهظ وبحالة رديئة.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الزراعيين الأتراك، حسين دميرتاش، إلى عدم إنتاج المزارع بالقدر الكافي نتيجة تكاليف المدخلات؛ مشددًا على ضرورة دعم الدولة للمنتجين.

وتطرّق "دميرتاش" إلى إزالة منافذ بيع التنظيم عقب انتهاء الانتخابات المحلية قائلًا: "الحل لم ولن يكمن في منافذ بيع التنظيم.. جوهر المشكلة معلوم؛ فنحن عاجزون عن الإنتاج بالقدر الكافي".

وأردف: "ارتفاع تكاليف المدخلات (ديزل، وسماد، وكهرباء، ومبيدات زراعية) تثقل كاهل المزارع، وفي ظل هذا الوضع يعجز المزارع عن الإنتاج، وظلت مناطق الزراعة خالية".

وتابع: "ليس لدينا مخزون كافٍ؛ لذا ستستمر هذه الأسعار حتى ظهور البطاطس الطازجة بالحقول؛ أي حتى شهر مايو القادم".

جدير بالذكر، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ألقت بظلالها على أسعار السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع هبوط العملة.