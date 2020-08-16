"ماكرون": استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا يزال أولوية

كد لـ"عباس" عزمه على العمل من أجل التوصل لحل

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على" تويتر"، اليوم (الأحد)، أن استئناف مفاوضات السلام لا يزال يمثل أولوية للتوصل إلى حل عادل في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك، في اتصال هاتفي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "ماكرون" أنه أكد لـ"عباس" عزمه على العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.