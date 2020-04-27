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شاهد.. وافدان حوّلا شُققًا سكنية لصالونات حلاقة بكامل تجهيزاتها بالطائف

بعد عملية تَتَبُّع ناجحة وتم تسليم الموقعيْن والمخالفين للشرطة لاتخاذ اللازم

كشفت أمانة محافظة الطائف في عملية تَتَبُّع ناجحة، عن اثنين من العمالة حوّلا مسكنيْن بأحد الأحياء لصالونات حلاقة بكامل معداتها؛ حيث جرَت مداهمتها بمساندة أمنية من الشرطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" قد توفرت لديهم معلومات في المهمة الأولى، عن شقة سكنية حوّلها وافد من جنسية عربية لصالون حلاقة بكامل معداته؛ بما فيها الكرسي الذي يجلس عليه الزبائن؛ حيث يستقبلهم مخترقًا ومخالفًا للتعليمات التي تمنع استمرار النشاط، في ظل اتخاذ الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما جرى إغلاق الموقع وتسليمه بالوافد للشرطة لاستكمال النظام بحقه.

وفي نفس الحي ضبط مراقبو البلدية موقعًا مماثلًا في نفس المهمة يديره وافد من جنسية عربية، بعد أن حوّل شقة سكنية إلى موقع لاستقبال الزبائن كصالون حلاقة مخالف، تم إغلاقه خوفًا من خطورة المكان من حيث نشوء الأمراض وإمكانية نقل العدوى.

وتولت الشرطة استلام الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وافدان حوّلا شُققًا سكنية لصالونات حلاقة بكامل تجهيزاتها بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف في عملية تَتَبُّع ناجحة، عن اثنين من العمالة حوّلا مسكنيْن بأحد الأحياء لصالونات حلاقة بكامل معداتها؛ حيث جرَت مداهمتها بمساندة أمنية من الشرطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" قد توفرت لديهم معلومات في المهمة الأولى، عن شقة سكنية حوّلها وافد من جنسية عربية لصالون حلاقة بكامل معداته؛ بما فيها الكرسي الذي يجلس عليه الزبائن؛ حيث يستقبلهم مخترقًا ومخالفًا للتعليمات التي تمنع استمرار النشاط، في ظل اتخاذ الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما جرى إغلاق الموقع وتسليمه بالوافد للشرطة لاستكمال النظام بحقه.

وفي نفس الحي ضبط مراقبو البلدية موقعًا مماثلًا في نفس المهمة يديره وافد من جنسية عربية، بعد أن حوّل شقة سكنية إلى موقع لاستقبال الزبائن كصالون حلاقة مخالف، تم إغلاقه خوفًا من خطورة المكان من حيث نشوء الأمراض وإمكانية نقل العدوى.

وتولت الشرطة استلام الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:59 AM

شاهد.. وافدان حوّلا شُققًا سكنية لصالونات حلاقة بكامل تجهيزاتها بالطائف

بعد عملية تَتَبُّع ناجحة وتم تسليم الموقعيْن والمخالفين للشرطة لاتخاذ اللازم

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف في عملية تَتَبُّع ناجحة، عن اثنين من العمالة حوّلا مسكنيْن بأحد الأحياء لصالونات حلاقة بكامل معداتها؛ حيث جرَت مداهمتها بمساندة أمنية من الشرطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" قد توفرت لديهم معلومات في المهمة الأولى، عن شقة سكنية حوّلها وافد من جنسية عربية لصالون حلاقة بكامل معداته؛ بما فيها الكرسي الذي يجلس عليه الزبائن؛ حيث يستقبلهم مخترقًا ومخالفًا للتعليمات التي تمنع استمرار النشاط، في ظل اتخاذ الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما جرى إغلاق الموقع وتسليمه بالوافد للشرطة لاستكمال النظام بحقه.

وفي نفس الحي ضبط مراقبو البلدية موقعًا مماثلًا في نفس المهمة يديره وافد من جنسية عربية، بعد أن حوّل شقة سكنية إلى موقع لاستقبال الزبائن كصالون حلاقة مخالف، تم إغلاقه خوفًا من خطورة المكان من حيث نشوء الأمراض وإمكانية نقل العدوى.

وتولت الشرطة استلام الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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