النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 408.085 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 2438 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 2438 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:58 PM

الإمارات: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 408.085 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
187

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 2438 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة