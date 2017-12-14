9 ملايين زائر يضعون "مكة المكرمة" ضمن أفضل مدينة بالعالم

جاءت الثانية عربيًا والـ 20 عالميًا

احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية عربيًا والعشرين عالميًا ضمن أفضل الأماكن السياحية في عام 2019.

جاء ذلك وفقًا لما كشفته مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، لاختيار أفضل الأماكن السياحية في عام 2019، على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين إليها.

وجاءت مكة المكرمة وفقًا للدراسة، في المركز الثاني عربيًا والـ 20 عالميًا، بعدد 9.833 مليون زائر.

يُشار إلى أن مؤسسة "يورومونيتور" العالمية تختص بدراسة وتحليل الأسواق، وتعلن قائمتها السنوية لاختيار أفضل الأماكن السياحية بعد دراسة على عدد من المدن حول العالم من حيث السائحين الوافدين إلى تلك المدن.