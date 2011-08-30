مدير "تعليم جدة" يقف ميدانيًا على جاهزية المدارس للتعليم عن بُعد

دشن برامج تدريب القيادات والمعلمين

نفذ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، جولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة، اطمأن خلالها على سير عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، كما وقف على الدعم الفني للمستفيدين من ‎منصة مدرستي.

واستهل "المسعودي" جولته بـ"متوسطة الملك فهد النموذجية" التابعة لمكتب التعليم بوسط جدة، واطلع خلالها على آلية العمل عن بعد من خلال منصة مدرستي، وتابع عددًا من الدروس الافتراضية التجريبية من قبل معلمي المدرسة التي ستقدم للطلاب الأسبوع المقبل -بإذن الله-، كما استمع إلى شرح مفصل عن الدعم الفني للمستفيدين من منصة مدرستي ومراحل التدريب والتهيئة عليها.

وفي ختام الجولة، قدم مدير تعليم جدة شكره وتقديره لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة في تلك المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكدًا أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائمًا والثقة فيهم كبيرة.

وقال في رسالة وجهها للأسر وأولياء الأمور إن دورهم في هذه المرحلة مؤثر ومحوري، مبديًا ثقته في مدى وعي الأسرة واضطلاعها بدورها الهام والتعاون مع المدرسة بشكل أكبر، معتبرًا ذلك أحد عوامل نجاح التعليم عن بعد، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

من جهة أخرى، عقد "المسعودي" اليوم اجتماعاً عن بُعد بقيادات الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم، ناقش فيه التقارير الميدانية لسير الاستعدادات في مدارس البنين والبنات والتحديات التي تواجه الميدان والحلول المناسبة لها.

كما دشن المسعودي اليوم برامج تدريب قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات على منصة مدرستي التفاعلية .