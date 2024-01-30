وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة.

وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد.

نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء).

"انتحاريان" يهاجمان مركزًا للشرطة في جنوب إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-29 نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء). وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد. وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 11:33 PM

"انتحاريان" يهاجمان مركزًا للشرطة في جنوب إيران "راشدي" أشار إلى إصابة 4 أشخاص





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نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء).

وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد.

وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة.