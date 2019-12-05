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شاهد.. "الكبيري" يُسلّم جامعة "سطام" التقرير السنوي لكليات الأفلاج

تضمن أبرز ما حقّقته من إنجازات ومشاركات

تسلّم مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد؛ التقرير السنوي لكليات الجامعة بالأفلاج، من مشرفها العام الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وتضمن التقرير أبرز ما حققته كليات الأفلاج من إنجازات ومشاركات ومبادرات خلال العام الجامعي 1439 - 1440هـ.

كما سلم "الكبيري" نسخة من التقرير السنوي لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي.

حضر تسليم التقرير كلٌّ من: وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد بن سلطان القحطاني، ووكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والدراسات العليا، الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ورئيس وحدة التطوير والجودة لكليات الأفلاج الدكتور محمود محمد سليم.

يذكر أن كليات الأفلاج حقّقت العام الماضي عددًا من الإنجازات على مستوى مسابقات ومنافسات الجامعة، ونفذت العديد من المبادرات والحملات والمناشط المجتمعية، وفازت هذا العام بمراكز متقدمة في العديد من المنافسات العلمية والرياضية على مستوى كليات الجامعة بالمحافظات.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

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شاهد.. "الكبيري" يُسلّم جامعة "سطام" التقرير السنوي لكليات الأفلاج
سبق

تسلّم مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد؛ التقرير السنوي لكليات الجامعة بالأفلاج، من مشرفها العام الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وتضمن التقرير أبرز ما حققته كليات الأفلاج من إنجازات ومشاركات ومبادرات خلال العام الجامعي 1439 - 1440هـ.

كما سلم "الكبيري" نسخة من التقرير السنوي لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي.

حضر تسليم التقرير كلٌّ من: وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد بن سلطان القحطاني، ووكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والدراسات العليا، الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ورئيس وحدة التطوير والجودة لكليات الأفلاج الدكتور محمود محمد سليم.

يذكر أن كليات الأفلاج حقّقت العام الماضي عددًا من الإنجازات على مستوى مسابقات ومنافسات الجامعة، ونفذت العديد من المبادرات والحملات والمناشط المجتمعية، وفازت هذا العام بمراكز متقدمة في العديد من المنافسات العلمية والرياضية على مستوى كليات الجامعة بالمحافظات.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:56 PM

شاهد.. "الكبيري" يُسلّم جامعة "سطام" التقرير السنوي لكليات الأفلاج

تضمن أبرز ما حقّقته من إنجازات ومشاركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تسلّم مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد؛ التقرير السنوي لكليات الجامعة بالأفلاج، من مشرفها العام الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وتضمن التقرير أبرز ما حققته كليات الأفلاج من إنجازات ومشاركات ومبادرات خلال العام الجامعي 1439 - 1440هـ.

كما سلم "الكبيري" نسخة من التقرير السنوي لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي.

حضر تسليم التقرير كلٌّ من: وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد بن سلطان القحطاني، ووكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والدراسات العليا، الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ورئيس وحدة التطوير والجودة لكليات الأفلاج الدكتور محمود محمد سليم.

يذكر أن كليات الأفلاج حقّقت العام الماضي عددًا من الإنجازات على مستوى مسابقات ومنافسات الجامعة، ونفذت العديد من المبادرات والحملات والمناشط المجتمعية، وفازت هذا العام بمراكز متقدمة في العديد من المنافسات العلمية والرياضية على مستوى كليات الجامعة بالمحافظات.

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